الإمارات تدشن بناء مدينة سكنية في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

دشّنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بناء مدينة سكنية حديثة متكاملة لسكان جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى. وأكد مصدر في مؤسسة خليفة الإنسانية أن إدخال مواد البناء للجزيرة يأتي تمهيداً للبدء في عمل المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات قيادة المؤسسة والقائمين عليها لسرعة الإنجاز لحاجة أبناء الجزيرة لمساكن آمنة وصحية وإنهاء معاناتهم الراهنة في ظل عدم وجود مساكن لهم، حيث يتكون مشروع المدينة السكنية من 65 وحدة ومرافق خدمية وترفيهية متنوعة.

وأشاد رئيس المجلس الانتقالي في المحافظة، رافت الثقلي، بالخطوات المتسارعة لمؤسسة خليفة الإنسانية لبدء تنفيذ أهم مشروع في الجزيرة والمتمثل في 65 وحدة سكنية ومرافق خدمية أخرى سينقل الجزيرة إلى واقع حضاري يسهم في توفير كل الخدمات الضرورية، مضيفاً: «الكل سعداء بتنفيذ هذه المشروع المهم، كل الشكر والتقدير لدولة الخير والعطاء على حرصها واهتمامها بأبناء سقطرى».

نافذة أمل

بدوره، ثمّن مدير عام الجزيرة، غالب الجمحي، مكرمة ودعم دولة الإمارات لأبناء جزيرة عبد الكوري بمشروع المدينة السكنية المتكاملة، والذي يمثل نافذة أمل لأبنائها في امتلاك منازل أكثر أماناً تقيهم مخاطر التحول المناخي وتأثيراته المستمرة على الجزيرة التي لا تمتلك بنية تحتية يحتمي بها السكان. وأوضح الجمحي أن هذا المشروع حلم تسعى مؤسسة خليفة بجهودها الميدانية لتحقيقه وإسعاد سكان الجزيرة الذين عانوا في الفترات السابقة من ضعف تحمل المنازل لقوة الرياح والأمطار.

إلى ذلك، أعرب شيخ منطقة خيصة، صالح محمد سعيد منصور، عن فرحة السكان بوصول مواد البناء للمدينة السكنية في الجزيرة، مشيراً إلى أن سكان الجزيرة يتابعون عملية إنزال مواد البناء التي ستبنى فيها المدينة السكنية. وأبان منصور أنّ العبارات تعجز في التعبير عن الشكر والامتنان لقيادة وشعب دولة الإمارات على هذا العطاء.

وصول مركبات

على صعيد متصل، سلّمت دولة الإمارات دفعة جديدة من المركبات المجهزة والخاصة بالأمن العام والشرطة في محافظة سقطرى، في إطار جهودها المستمرة لدعم الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في الأرخبيل. وتتميز هذه الدفعة من المركبات الأمنية الجديدة بتجهيزها بالمواصفات والمعدات الأمنية الحديثة التي تساعد رجال الأمن على تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

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