فرنسا وسلطنة عمان ترحبان بالمبادرة السعودية

المصدر: (مسقط - وكالات)

أعربت فرنسا، عن ترحيبها بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ودعت ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لها. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أنها ترحّب بمبادرة السلام السعودية في اليمن وتدعو الحوثيين إلى الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها تحيي قرار الحكومة اليمنية الاستجابة لمبادرة السلام السعودية. ودعت الخارجية الفرنسية، جميع الأطراف في اليمن إلى وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام مفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي شامل.

كما رحّبت سلطنة عمان، بالمبادرة السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وقالت السلطنة، إنها ستواصل العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية، بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، مشيرة إلى أنّها تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن، وأنّها ستواصل دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية. وشدّدت المملكة على أنّ تدخلات إيران هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، لافتة إلى أنها تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن. وأشارت المملكة، إلى أنّ المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

ودعت المملكة العربية السعودية، الحكومة اليمنية والحوثيين إلى قبول المبادرة، فهي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام.

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