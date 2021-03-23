«التعاون الإسلامي» تثمن حرص السعودية على الحل

المصدر: (جدة - وكالات )

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وثمن الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحرص المستمر للمملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. كما دعا جميع الأطراف للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وإعلاء مصالحه.

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