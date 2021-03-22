السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن

المصدر: وكالات

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم "الاثنين"، مبادرة ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن التي دخلت عامها السابع.

وأوضح بن فرحان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض أن "نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيداً للحوار السياسي والكرة الآن في ملعب الحوثيين".

وأضاف "لا مؤشر حتى الآن على رغبة الحوثيين في السلام".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "المملكة تنسق مع الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة في اليمن"، مؤكدا "سنواصل دعمنا للشعب اليمني وحكومته الشرعية".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت ذاته على أن تدخلات إيران هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، لافتا إلى أن المملكة تحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها في اليمن.

وقال إن المبادرة تشمل فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وأردف بن فرحان أن السعودية تدعو الحكومة اليمنية والحوثيين إلى قبول المبادرة، فهي تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام".

ودعا الحوثيين إلى اختيار مصالح الشعب اليمني عوضاً عن الرضوخ للمشروع الإيراني في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المبادرة ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عُمان.

وشارك في المؤتمر الصحفي أيضا المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، والسفير السعودي لدى الحكومة اليمنية، محمد آل جابر.

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