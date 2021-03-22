مساعدات إماراتية لـ 30 قرية في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

واصلت الأذرع الإنسانية لدولة الإمارات توزيع المساعدات الإنسانية لكل مناطق محافظة أرخبيل سقطرى، ووزعت هذه المساعدات على سكان ثلاثين قرية في الأرخبيل.

مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وزعت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية في منطقة «مايها» وقراها المترامية البالغ عددها 30 قرية بلفتة إنسانية شملت المواد الإغاثة وبطانيات وملابس وأحذية وتموراً بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال، استفاد منها 349 أسرة في تلك المنطقة.

وأكد سعد عيسى مسلم معرف منطقة مايها، أن دولة الإمارات سباقة لفعل الخير وتقديم العون والمساعدات، الأمر الذي أشاع أجواء من السعادة في وسط السكان الذين أشادوا بالجهود والمساعي التي تبذلها الأذرع الإنسانية لدولة الإمارات.

وقدم معرف المنطقة جزيل شكره لمؤسسة خليفة وهيئة الهلال الأحمر والقائمين عليهما وفرقهما الإنسانية الميدانية، لما بذلوه من جهد في سبيل إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها رغم قساوة الجو ووعورة الطريق، مجسدين بذلك كل معاني الإنسانية والمواقف النبيلة التي لا تقدر بثمن. ومن جانبه، أشاد سليمان أحمد داموق بالدور الإنساني والتنموي الذي لعبته مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي خلال تواجدهما في أرخبيل سقطرى، وخصوصاً ما حظيت به منطقة «مايها» من مشاريع تنموية وإنسانية تصب في مصلحة سكانها بالدرجة الأساسية، وقال: إنه ليس بغريب على دولة الإمارات مثل هذه المواقف التي تجسد معنى الإنسانية والعطاء الأخوي المتواصل، وهي المواقف التي تؤكد حرصهم على إيصال المساعدات الضرورية إلى كل سكان سقطري في مثل هذه الظروف.

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