مصادر لـ«البيان»: 45 ساعة حرب انتهت بانكسار حوثي في مأرب

المصدر: عدن - البيان

انكسرت ميليشيا الحوثي في غربي محافظة مأرب من جديد بعد هجمات انتحارية حاولت من خلالها اختراق مواقع القوات المشتركة في جبهتي هيلان والكسارة، وعادة التصعيد وسط مدينة الحديدة، إلا أن القوات المشتركة في الساحل الغربي تصدت لها وأخمدت نيرانها.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن القوات المشتركة خاضت معركة استمرت نحو 45 ساعة انتهت بكسر تلك الهجمات (الانتحارية) التي استهدفت جبهتي هيلان والكسارة، ومقتل أكثر من 140 من ميليشيا الحوثي، كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات، خمس عربات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في غربي مرتفعات هيلان ومصرع كل من عليها. كما شن غارات أخرى في جبهة الكسارة، أسفرت عن تدمير أربع عربات عسكرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وقال بيان للتحالف إنه تم إحباط هجوم للحوثيين على مأرب والقضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات، وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية.

وحسب المصادر، فإن مدفعية القوات المشتركة دمرت أيضاً آليات قتالية تابعة للميليشيا في مواقع متفرقة غربي مأرب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي مدينة الحديدة، ذكرت القوات المشتركة أنها خاضت معارك عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في قطاع كيلو 16 المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، وإن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مرابض مدفعية لميليشيا الحوثي وأخمدت مصادر نيران استهدفت تجمعات سكانية جنوب غربي مركز مديرية الدريهمي جنوبي المدينة.

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