وزير الخارجية الكويتي يدخل عزلاً صحياً

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة القبس أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، والوفد الدبلوماسي المرافق له، دخلوا عزلاً صحياً، تطبيقًا للاشتراطات الصحية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عن إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر وفق الصحيفة، أن الوزير الناصر والفريق الدبلوماسي المرافق له، سيستمرون بالقيام بمهامهم من خلال محاجرهم، وذلك تطبيقاً للاشتراطات الصحية.

يذكر أن وزير الخارجية الكويتي التقى رئيس وزراء باكستان الأسبوع الماضي، وذلك في زيارة رسمية، وعاد إلى الكويت فجر اليوم.

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