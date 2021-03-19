الجامعة العربية: الهجوم الحوثي على الرياض يهدد استقرار الاقتصاد العالمي

المصدر: وام

أكدت جامعة الدول العربية أن الهجوم الحوثي على الرياض يهدد استقرار الاقتصاد العالمي، معربةً عن إدانتها للعمل الجبان الذي شنَّته الميليشيا، اليوم، بواسطة طائرات مُسيرة مُسلحة، مُستهدفاً منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو بالرياض.

وأكدت الجامعة - في بيان أصدرته اليوم- أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة الذي يُعد ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد البيان على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم، لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.

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