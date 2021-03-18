الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في النيجر

المصدر: أبوظبي - وام ، نيامي - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وتعرضت النيجر مرة جديدة لهجمات إرهابية أوقعت 58 قتيلاً في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، في أول أعمال عنف منذ انتخاب الرئيس محمد بازوم في 21 فبراير.

وقالت الحكومة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن «مجموعات مسلحة مجهولة الهوية اعترضت أربع سيارات تقل ركاباً في طريق عودتها من سوق بانيبانغو الأسبوعي إلى قريتي شينيدوغار وداري داي». وإقليم تيلابيري الواقع في «المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي يشهد منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين.

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