إحالة 38 نائباً كويتياً إلى النيابة لمخالفتهم الإجراءات الوقائية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة «القبس» الكويتية، إنه تم إحالة 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة للتحقيق بعد خرقهم للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة فقد كان متوقعا في ظل الظروف السياسية الحالية أن ترجع الحكومة عن تطبيق القانون لتخفيف التوتر النيابي في تقديم الاستجوابات، لكن العكس هو الذي حدث، حيث أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وقال المصدر أن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.

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