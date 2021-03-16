تنويه مهم من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت السفارة السعودية في مصر رسالة هامة لجميع رعاياها بجمهورية مصر العربية بشأن تطبيق الأجهزة الرسمية في مصر رسوم تأشيرة دخول منافذها خلال الفترة القادمة، وعلى جميع السعوديين وجميع الجنسيات العربية القادمة إلى مصر بدفع تلك الرسوم بواقع 25 دولاراً أو ما يعادلها من العملات لكل مسافر بما فيها الريال السعودي.

وأوضحت السفارة أن المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية والتي يشملها قرار السلطات المصرية، لذا حرصت السفارة السعودي في مصر على إحاطة المواطنين السعوديين بهذا الإجراء الهام الذي تم تطبيقه من يوم الأحد.

وأكدت سفارة السعودية حرصها على إحاطة مواطنيها بهذا الإجراء الذي تم تطبيقه اعتبارا من 14 مارس الجاري، حيث إن المملكة العربية السعودية من بين الدول العربية التي يشملها القرار.

ولفتت سفارة السعودية إلى أن مصر قامت بتوفير خدمة التحصيل بمكاتب البنوك المتواجدة في المطار، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، قبل وصول الراكب إلى نقطة ختم الجوازات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر من جميع مواطني الدول العربية.

ونشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 380 لعام 2021، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

واستثنى القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

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