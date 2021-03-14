قطار الحرمين يستأنف الرحلات أواخر مارس

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، استئناف قطار الحرمين السريع رحلاته اعتباراً من 31 مارس الجاري، بعد عام من الإغلاق بسبب كورونا. وقالت إدارة القطار، عبر حسابها الرسمي على موقع «توتير»، إنه سيتاح لكافة العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أن الحجوزات تشمل السفر، من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتم تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين ابتداء من 21 مارس الماضي في إطار جهود السيطرة على فيروس كورونا.

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