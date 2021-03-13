السعودية تشارك بـ «عين الصقر 1» في اليونان

المصدر: أثينا - واس

وصلت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من طراز «ف-15 سي»، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، اليوم، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين «عين الصقر 1»، الذي سينفذ خلال الشهر الجاري.

وكشف مصدر سعودي رسمي، أنّ القوات الجوية السعودية واليونانية، ستقوم بطلعاتها وتمارينها المشتركة في أجواء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة اليونانية أثينا، د. سعد بن عبد الرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن عبد الرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبد العزيز العبودي.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لها، فضلاً عن تبادل الخبرات العسكرية، في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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