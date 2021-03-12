"الصحة السعودية": اللقاح يخفّض وفيات «كورونا» بالمملكة 84 %

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن لقاح فيروس «كورونا» يسهم في خفض معدل الوفيات بشكل كبير جداً، يصل إلى 84 %، في وقت أكد عدد من الدول العربية، اعتماد وشراء لقاح «سبوتنيك-V» الروسي.



وجاء على حساب «عش بصحة»، التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر «تويتر»، أن معدل انخفاض الوفيات، بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، يصل إلى 72 %.



وأكد الحساب أنه بعد 14 إلى 20 يوماً من تلقي اللقاح، تنخفض الوفيات بنسبة 72 %، وتصل لنسبة 84 %، بعد 21 إلى 27 يوماً من تلقي اللقاح.



في سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة السعودية، الحملة الوطنية التوعوية، تحت شعار «خذ الخطوة»، التي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن الوزارة تستهدف من خلال حملتها، حث أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، على أهمية لقاح «كورونا»، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.





1.7 مليون



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، د. محمد العبد العالي، أن عدد من تلقى اللقاح في المملكة، تجاوز مليوناً و700 ألف شخص، مشيراً إلى أن التوسع في إعطاء اللقاحات أمر مهم. وحث العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، الجميع، على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.



وأضاف أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، سيمُكّن من التحكم بشكل أقوى في انتشار الفيروس.



وتلقى الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أمس، في مركز اللقاح بمقر مركز المعارض بمدينة سكاكا، الجرعة الثانية من اللقاح، ونوه بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة، لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. كما تلقى محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، الجرعة الأولى في مركز اللقاح بالمحافظة. واطلع «البناوي» على التجهيزات الطبية التي تساعد على تلقي المواطنين والمقيمين «اللقاح» بكل يسر وسهولة.





«سبوتنيك-V» للأردن



في الأردن، كشف عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات «كورونا»، واستشاري العلاج الدوائي للأمراض المعدية، د. ضرار بلعاوي، أن لقاح «سبوتنيك V» الروسي، سيتوفر في المملكة خلال أشهر. وقال إن مفاوضات بدأتها وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق مع الشركة المصنعة للقاح الروسي، لتوريد جرعات منه إلى المملكة.



وبيّن بلعاوي، أن «جميع اللقاحات متشابهة، وتؤدي نفس الغرض، لتكوين الاستجابة المناعية، وهي فعالة وآمنة، وتعطى إجمالاً لجميع الفئات العمرية فوق 18 عاماً، مع اختلاف آلياتها ونسب الفعالية بينها»، متوقعاً أن يكون للقاح الروسي المضاد لـ «كورونا» دور مهم في العالم.



وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي، قال أول من أمس، إن الأردن أقر الاستخدام الطارئ لـ «سبوتنيك V». وأضاف الصندوق أن لقاح (سبوتنيك في)، أصبح مصرحاً باستخدامه الآن في 49 دولة، يبلغ إجمالي سكانها أكثر من 1.3 مليار.





الجزائر والمغرب



وفيما كشف المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، فوزي درار، أمس، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، اليوم الجمعة، أعلنت موسكو أن السلطات الصحية في المغرب، اعتمدت لقاح «سبوتنيك V». وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها، أن الإعلان عن قرار تسجيل «سبوتنيك V» بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA)، جاء على لسان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، خلال مفاوضات جرت الثلاثاء، مع قادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بحضور سفير موسكو لدى المملكة، فاليريان شوفاييف.



وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين شرعا في إعداد عقد بشأن «سبوتنيك V» (وهو أول لقاح ضد فيروس «كورونا» تم تطويره على مستوى العالم)، لافتة إلى أن التوقيع على اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع المغرب، نظراً لدور المملكة بين دول أفريقيا، قد يسهم إسهاماً ملموساً في تنظيم إمدادات اللقاح الروسي إلى بلدان القارة السمراء.



وفي لبنان، لفت وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن​، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة، مدير دائرة المشرق في «​البنك الدولي​»، ساروج كومار، الّذي تابع معه الخطّة الوطنيّة للقاحات، إلى «أهميّة تكثيف دعم ​لبنان​ في ما يواجهه من تحدّيات على شتّى الأصعدة، لا سيّما لجهة زيادة كميّة ​اللقاحات​ الّتي يتمّ استلامها تباعاً، خصوصاً أنّ ​وزارة الصحة العامة،​ حجزت عبر أكثر من مصدر، ما يزيد على سبعة ملايين جرعة لقاح، وحوّلت الاعتمادات اللّازمة في وقت مبكر».

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