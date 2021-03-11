البحرين تحتج على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية

المصدر: المنامة - بنا

أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، مساء أمس، أنّها وجّهت مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية القطرية، أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة من بث برنامج تلفزيوني بعنوان «خارج النص» لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكل الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول مجلس التعاون، ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا.

وأعربت وزارة الخارجية، عن استياء مملكة البحرين وشعبها الكريم من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد التي توارثوها عن الأجداد والآباء على مر السنين، وهي معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين.

وشدّدت وزارة الخارجية، على أنّها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان.

كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين، حفاظاً على تماسك مجلس التعاون الخليجي وتحقيق أهدافه السامية.

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