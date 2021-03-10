عمان تمدد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من 10 دول

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في سلطنة عمان اليوم تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعارٍ آخر للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل وجمهورية نيجيريا وجمهورية تنزانيا وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا.

ويستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

كما قررت اللجنة تمديد استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد لمدة أسبوعين آخرين تنتهي يوم الخميس 25 مارس 2021 م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

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