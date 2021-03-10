الإمارات تبارك لدولة ليبيا قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

المصدر: وام

تبارك دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة معالي رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبه.

كما تهنئ دولة الإمارات رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، وتتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وتنقل دولة الإمارات تهانيها وتقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وتؤكد دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق.

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