الإمارات: هجمات الحوثي تقوض أمن واستقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام، الرياض - وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.وأكدت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن كامل

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من يوم أمس اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب خميس مشيط في جنوبي المملكة.وتواصل قوات التحالف اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

عملية نوعية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأحد الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الميليشيا الحوثية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

فيديو دقيق

وأصدر التحالف فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية وورش تفخيخ الطائرات من دون طيار في أحد معسكرات الميليشيا الحوثية.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق تدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي، بينها خمس طائرات على الأقل أطلقت باتجاه السعودية.

وقال التحالف إن الطائرات المسيّرة كانت تستهدف مناطق مدنية.

ويوم السبت الماضي، قال التحالف إنه اعترض سبع طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيّرة أطلقت صوب جازان.

وتقع المدينتان في جنوب السعودية. وصعدت ميليشيا الحوثي في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود على مدن سعودية معظمها في جنوب المملكة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز