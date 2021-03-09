عيادات إماراتية متنقلة للجزر النائية في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

بتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الإنسانية لسكان محافظة ارخبيل سقطرى، في كافة المجالات، حيث أرسلت العيادات الطبية المتنقلة لتجوب مختلف مناطق المحافظة لتقديم الرعاية الطبية لسكان الارخبيل ومنها استخدام المروحيات والقوارب في الوصول إلى الجزر النائية.



وبشكل منتظم تقوم العيادات الطبية المتنقلة بزيارة للجزر النائية مثل عبدالكوري وسمحة وكذلك المناطق الجبلية والوعرة، وتقوم طائرات الهيلكوبتر في كل أسبوع حيث ينتقل الأطباء العاملون في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى تلك المناطق ليقوموا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوزيع الأدوية مجاناً للمرضى، كما تجري هذه الفرق دراسات ميدانية لانتشار الأمراض في كل منطقة، حيث خصصت عيادات متنقلة عبر القوارب البحرية والسيارات الإسعافية التي تقدم الخدمات الإنسانية الجليلة باستمرار ودون توقف.



ويعمل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليل نهار لتقديم الرعاية الطبية لسكان محافظة ارخبيل السقطرى، بعد استكمال تجهيزه بجميع التخصصات، ومن أكبر الإنجازات وتم أخيراً إدخال نظام الجراحة بالمناظير، وتزويده بجهاز التشخيص المقطعي الحديث وكافة الأجهزة الحديثة في جميع التخصصات، كما يستعد المستشفى لافتتاح أحدث قسم للعناية المركزة مزود بكافة الأجهزة الحديثة والكوادر الطبية والاختصاصين في مجال العناية المركزة، كما يتهيئ لافتتاح قسم الولادة بعد استكمال تجهيزه بكافة المتطلبات الطبية الحديثة.

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