عبدالله بن زايد: العلاقة الإماراتية الروسية علاقة مستدامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على أن علاقات دولة الإمارات مع روسيا تهدف لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وذكر سموه في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات مع روسيا شهدت تطورا ملحوظا في جوانب عدة، مؤكداً على أن العلاقة الإماراتية الروسية هي علاقة مستدامة.

وقال سموه: "بحثنا مع الجانب الروسي تداعيات التطرف والعنف.. العلاقات مع روسيا ستستمر في الازدهار في جميع المجالات لخلق مستقبل أفضل للجميع"، وفق "سكاي نيوز.

وأضاف سموه: "زار الإمارات 800 ألف روسي في 2018 وهناك 17 ألف مواطن روسي يعتبرون الإمارات بلدهم الثاني."

من جانبه ذكر لافروف أن محادثات مهمة أجريت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال وزير الخارجية الروسي: "بحثنا الأمور الإقليمية وقضايا الشرق الأوسط، وسنعمل على تأسيس مشاريع جديدة مع الإمارات."

وفي الشأن السوري قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إنه لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا مشيرا إلى أن إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا.

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