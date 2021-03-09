المرأة السعودية.. مكانة مرموقة في رؤية المملكة

المصدر: دبي – البيان

خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة على صعيد تمكين المرأة وتفعيل دورها في شتى المجالات، سواء من حيث أنشطة الأعمال أو تولي المناصب الإدارية.

وفي اليوم العالمي للمرأة، أشارت وكالة «واس» إلى بيانات مستندة على تقارير دولية أكدت تقدم المملكة في أربعة مؤشرات دولية بشأن تمكين المرأة في عام 2020.

المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لفت إلى أن المملكة حققت المركز الأول في تحقيق المساواة بين الجنسين في معدل الالتحاق بالتعليم العالي استناداً لنتائج مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين حققت المملكة أكبر تحسن في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون منذ عام 2015، وفقاً لنتائج مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي الشهر الماضي.

مؤشر المساواة

وأفاد «مركز أداء»، حسب التقرير الدولي، أن المملكة سجّلت نجاحات في مؤشرات تمكين المرأة تمثلت في تسجيل ارتفاع بنسبة النساء في تولي المناصب الإدارية بما نسبته 183%.

وأشار المركز أن المملكة تقدمت بـ33 مرتبة في مؤشر المساواة في الأجور بين المرأة والرجل في أعمال مماثلة، حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن ذلك يتسق مع سلسلة الإصلاحات والأنظمة واللوائح التي تم إقرارها لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، فضلاً عن دورها الفاعل والمهم في المجال الاجتماعي.

وتتسق تلك النتائج مع إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية لحصول المرأة على مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، كما تعكس نتائج المؤشر إيجابية ما تم تنفيذه من مبادرات وإصلاحات في الأنظمة والقوانين.

وظائف قيادية

وأوضحت مساعدة المدير العام للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بمنطقة المدينة المنورة عبير بنت عبدالله أبوربعية، أن "المرأة السعودية مكنت من الوظائف القيادية الداخلية والخارجية، مؤكدةً أنه جرى على نطاق واسع العمل على تمكين المرأة ورفع مساهمتها في سوق العمل إلى 30 % بدلاً من 22 % لتحقيق الرؤية التنموية الطموحة.

قيادات نسائية بمنطقة تبوك قالت إن رؤية المملكة 2030، عززت مكانة المرأة وجعلتها إحدى الركائز الأساسية في عملية البناء والتنمية، وشريكاً أساسياً في مستقبل النهوض بالوطن.

واستعرضت وكيلة عمادة شؤون الطالبات بجامعة تبوك د. عبير العطوي اهتمام قيادة المملكة بتمكين المرأة السعودية وحفظ حقوقها وإعطائها مكانها اللائق في المجتمع، انطلاقاً من مبدأ ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع إلى أن أصبحت نموذجاً للفخر والاعتزاز بما حققه من نجاحات وتميز في مختلف المجالات.

ظهور مشرّف

وبينت مساعد المدير العام للصحة العامة ومدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة تبوك د. شيماء البلوي أن المرأة السعودية تشهد ظهوراً مشرفاً في شتى المجالات، وأصبحت رائدةً في العلم والطب، وفي الإدارة والقيادة، وفي الجودة والتطوير، وفي التعليم والابتكار.

فيما أشادت مساعدة المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني وعميدة الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك هيفاء الصقر بالإصلاحات والتشريعات التي منحتها قيادة المملكة والتي كفلت كامل الحقوق للمرأة السعودية لتكون شريكاً تنموياً في مجال العمل والقيادة وإشراكها في صنع القرار وتحقيق مستهدفات الرؤية.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات بتعليم المنطقة د. أمل العنزي أن المرأة السعودية نالت في ظل رؤية المملكة 2030 الكثير مـن الامتيازات والفـرص التي مكنتهــا لمشاركة الرجل في التنمية الحديثة بالمملكة وحققت الكثير من الإنجازات في زمن قياسي.

وأشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية نسرين بصري إلى أن المرأة حظيت في رؤية المملكة 2030 بجانب كبير من الاهتمام والتمكين والريادة، وتوفير البيئة المناسبة لها من أجل تشجيعها على الابتكار والريادة ما يمكنّها من المساهمة في دفع عجلة التقدم والاقتصاد وتحقيق طموحها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

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