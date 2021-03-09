وليا عهد السعودية والبحرين يبحثان تنسيق الجهود تجاه المواضيع الخليجية والعربية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في الرياض اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عددا من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.



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