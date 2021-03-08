الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة

المصدر: أبوظبي - وام، الرياض - وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف. فيما اعتبر التحالف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا الانقلابية، وشجعها على التمادي في إطلاق المفخخات المسيّرة والصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في اليمن وفي السعودية.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

موقف فوري

وحضت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي الميليشيا لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان، أن أمن الإمارات والسعودية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض

في الأثناء، أكد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العميد الركن تركي المالكي، أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا.

يأتي ذلك فيما تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات من دون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكان التحالف قد أعلن عن اعتراض وتدمير خمس مسيّرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير ثلاث طائرات من دون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيّرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

عملية نوعية

وفي وقت لاحق، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس، مجمعين عسكريين لميليشيا الحوثي غرب وشمال صنعاء، بعد أيام من استخدام هذه المواقع لإطلاق صواريخ بالستية على محافظة مأرب والأراضي السعودية. وذكر سكان لـ البيان، أنّ مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الصيانة ومعسكر التلفزيون ومعسكر الفرق الأولى مدرع سابقاً شمال غرب صنعاء، واستهدفت مجمعاً عسكرياً ومخازن للصواريخ في منطقة فج عطان غرب المدينة.

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