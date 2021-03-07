«التحالف»: اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار أطلقت تجاه المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (3) طائرات دون طيار أطلقت تجاه المملكة.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) طائرات دون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مشيراً إلى أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من المليشيا.

وأكد على رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا، وفق "صحيفة الرياض".

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