التحالف يدمر 8 «مفخخات» حوثية خلال 48 ساعة

المصدر: (الرياض- وام)

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أمس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه خميس مشيط وجازان في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العميد المالكي قوله، إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وإن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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