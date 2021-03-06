الإمارات تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال أربع طائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنّ استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان، أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية في ارتكاب جرائمها، عبر الاستمرار في استهداف المدنيين والمناطق المدنية في السعودية بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة. وقالت الوزارة في بيان، إنّ استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة هذه الميليشيا تصعيدها الخطير وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض ‏استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني، وتجاهلها للجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سياسي، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن لهذه الجرائم، ووضع حد لها. وأكّد البيان، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ارتفاع عدد الطائرات الحوثية المفخخة التي أطلقت تجاه المملكة وتم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ست طائرات. وصرّح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن، تركي المالكي في بيان، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح العميد المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير ست طائرات بدون طيار صباح ومساء الجمعة، مشيراً إلى أنّ كل هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب. وأكّد أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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