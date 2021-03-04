الكويت تمدّد قرار عدم دخول البلاد لغير الكويتيين

المصدر: كونا

قررت دولة الكويت، اليوم، تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين حتى إشعار آخر.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، بعد ظهر اليوم، في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، قرر خلاله الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (77) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (4/2021) المنعقد بتاريخ 3/1/2021 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين وذلك حتى إشعار اخر.

وفرض المجلس حظر تجول جزئياً في البلاد، مكلِّفاً وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، على أن يبدأ يومياً اعتباراً من الأحد الموافق 7/3/2021 الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، حتى يوم الخميس الموافق 8/4/2021 الساعة الخامسة صباحاً، على أن تتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد، وكلَّف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.

وسمح خلال فترة الحظر بالخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشياً على الأقدام، وصرَّح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط، إلى جانب السماح بمزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

وقرر المجلس منع دخول المطاعم والمقاهي، والاكتفاء بتسلُّم الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل، خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، واقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط، وإغلاق جميع مناطق الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الجميع.

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