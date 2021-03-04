الإمارات تترأس اجتماع التصدي لتدخلات إيران

المصدر: القاهرة - وام

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وانعقد الاجتماع على هامش أعمال دورة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ومشاركة أعضاء اللجنة من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية.

كما شارك معاليه في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. تضم اللجنة الوزارية كلاً من: مصر رئيساً ودولة الإمارات والعراق والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

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