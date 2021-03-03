الإمارات تشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

المصدر: وام

رأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات لاجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ 55 بعد المائة "155" وشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم قبيل انعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية.

يأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس .

وقد أقر المجلس إعادة تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي أحمد أبو الغيط، لدورة ثانية، وعددا من القرارات المعنية بقضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

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