السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته في وقف تهديدات الحوثي

المصدر: عواصم - وكالات

دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي، لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتها، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في رسالة إلى المجلس، بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية: «بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيا في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير الماضي، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه الميليشيا، الاثنين الماضي، على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية».

وأوضح المعلمي، أنه، وعلى الرغم من إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، إلا أن ميليشيا الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.

وجدّد المعلمي، التأكيد على أنّ المملكة تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

على صعيد متصل، أدان اتحادا المحامين والحقوقيين العرب، الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، واعتبرا أنّ هذه الهجمات غير المبررة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد الاتحادان في بيانين، دعمهما ومساندتهما للمملكة العربية السعودية في حقها المشروع بالدفاع عن أمن واستقرار أراضيها ضد أي انتهاكات تدار بالوكالة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ميدانياً، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تدمير مفخخة حوثية أطلقت تجاه المملكة من الجهة الجنوبية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إنّ قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد المالكي، أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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