سقوط مقذوف حوثي تجاه إحدى القرى الحدودية في جازان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدفاع المدني السعودي عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قوله إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضاف أنه وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) سعوديين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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