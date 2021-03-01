سلطنة عمان تغلق كافة الأنشطة التجارية في جميع المحافظات اعتبارا من 4 مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا وذلك اعتبارًا من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويشمل الإغلاق المُشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرّت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

وتشدّد اللجنة على خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي، وتدعو الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، كما تدعو الجميع إلى تجنّب إقامة التجمّعات التي ثبت علميًا تسببها في تفشّي العدوى بشكل واسعٍ وخطيرٍ.

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