الإمارات ترحّب بوقف إطلاق النار في كشمير

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان، وام

رحّبت دولة الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تربطها بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية علاقات تاريخية وطيدة، وأنها تثني على جهود البلدين للتوصل إلى هذا الإنجاز، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الاستقرار والازدهار في الإقليم والمنطقة.

وأشارت الوزارة، إلى أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم بين البلدين الصديقين في كشمير، بما يعود بالنفع على الجانبين، والالتزام بالطرق الدبلوماسية، من خلال الحوار، لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين في السلام والاستقرار والازدهار.

اتفاق

وكان الجيشان الهندي والباكستاني، قد اتفقا قبل أيام على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير. وقال بيان مشترك: «من أجل تحقيق سلام دائم على امتداد الحدود يعود بالنفع على الجانبين، اتفق قائدا العمليات العسكرية في البلدين على تعامل كل طرف مع قضايا الطرف الآخر ومخاوفه التي من شأنها الإخلال بالسلام وإثارة العنف».

وكانت الجارتان وقعتا عام 2003 اتفاقاً لوقف إطلاق النار على امتداد خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية في كشمير، لكن الهدنة شهدت انتهاكات في السنوات القليلة الماضية. وقال مسؤول من نيودلهي إن وقف إطلاق النار يهدف جزئياً إلى الحد من معاناة المدنيين المقيمين على الحدود الذين كثيراً ما يقعون ضحايا لتبادل إطلاق النار.

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