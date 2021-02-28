الإمارات: نرفض أي محاولات للتدخل في شؤون السعودية

المصدر: عواصم- وكالات

أكدت الإمارات ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية. وسط تأييد عربي وخليجي لبيان وزارة الخارجية في السعودية الشقيقة بخصوص جريمة اغتيال خاشقجي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وأعلنت مصر، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، واليمن تضامنها الكامل مع المملكة في موقفها بشأن التقرير، مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، «أنّ التقرير لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة»، كما أعرب مجلس التعاون الإسلامي والبرلمان العربي، رفضهما القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

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