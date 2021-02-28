الإمارات: نرفض استغلال قضية خاشقجي للتدخّل في شؤون السعودية

المصدر: عواصم- وكالات

‎أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلن رفضه ما ورد في تقرير الكونغرس من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة.

كما دعمت دول عربية وخليجية المملكة وأكدت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد اوضحت في بيان أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير، الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. واضافت انه من المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة.

تأييد للسعودية

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، بشأن التقرير، الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وشددت الوزارة في بيان لها على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف، وأكدت رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.

في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية ، وأكدت أن مملكة البحرين تؤكد أهمية الدور الأساسي للمملكة ، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً.

كما أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن تضامن السلطنة مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل خاشقجي مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

تضامن يمني

من جهتها أعلنت اليمن عن تضامنها المطلق مع الاشقاء في المملكة وتأييدها الكامل مع ماورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الأمريكي الذي زود به الكونغرس والمتعلق بجريمة مقتل خاشقجي.

مواقف تضامنية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف تقديره للدور الكبير الذي تقوم به السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب. وقال الحجرف إن «تقرير الكونغرس لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة»، مؤكداً أن ما تقوم به هو دور تاريخي وثابت ومقدر.

في الأثناء، أكدت منظمة التعاون الإسلامي، رفضها القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في تقرير الكونغرس الذي يخلو من أي أدلة قاطعة، كما أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

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