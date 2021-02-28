هزائم الحوثيين في مأرب تدفعهم للتصعيد ضد السكان

المصدر: عدن - البيان

نتيجة الهزائم المتكررة، قصفت ميليشيا الحوثي بخمسة صواريخ مدينة مأرب، بعد فشلها في تحقيق أي اختراق في المواجهات الدائرة في غرب وجنوب المحافظة مع القوات المشتركة، فيما تواصلت المواجهات العنيفة بين الطرفين مخلفة عشرات القتلى واصلت جبهات القتال في غرب محافظة مأرب استنزاف ميليشيا الحوثي للأسبوع الرابع على التولي حيث لقي العشرات منهم مصرعهم في المواجهات عند محاولة هذه العناصر استعادة المواقع التي طردت منها في جبهة الزور، حيث تصدت لها القوات المشتركة وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد إلى جانب الخسائر البشرية.

تصعيد ووفقاً لما قالته مصادر عسكرية وسكان لـ«البيان» فإن ميليشيا الحوثي وبعد فشلها في تحقيق أي تقدم في المعارك عادت امس وقصفت مدينة مأرب التي تحتضن ثلاثة ملايين نازح بخمسة صواريخ مخلفة حالة من الرعب وسط السكان، كما ألحقت أضراراً بعدد من المساكن.

وذكرت المصادر أن الميليشيا قصفت بخمسة صواريخ مدينة مأرب، بعد فشلها في تحقيق أي اختراق في المواجهات الدائرة في غرب وجنوب المحافظة مع القوات المشتركة .

مواجهات

وتواصلت المواجهات العنيفة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي في عدّة جبهات بمحافظة مأرب، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتمكنت القوات المشتركة من التصدي لمحاولة التفاف نفذتها الميليشيا حول مرتفع البلق، بعد أن عجزت عن تحقيق أي تقدم في جبهات الزور والكسارة.

وذكرت مصادر أن المواجهات تواصلت في جبهات الكسارة، والجدعان بمديرية مدغل، وجبهة الزور في محاور صرواح، وجبهة جنوبي جبل مراد، حيث قتل اكثر من 44 من عناصر الميليشيا حيث تصدت لمحاولة التفاف نفذتها الميليشيا حول جبهة الزور عبر مرتفعات البلق في مسعى لتحقيق أي اختراق .

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