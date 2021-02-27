شخبوط بن نهيان يستقبل وزير الخارجية اليمني

المصدر: وام

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة اليوم معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان خلال اللقاء نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار.

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