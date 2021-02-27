الكويت تؤكد رفضها أي مساس بسيادة السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وأعربت الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وشددت الخارجية الكويتية، في بيان لها، على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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