844 مليوناً دعماً إماراتياً لتلبية الاحتياجات الطبية والغذائية للشعب اليمني

المصدر: (‎أبوظبي ـ وام)

التزمت الإمارات، أمس، بتقديم 230 مليون دولار (844 مليون درهم) كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين.

وسيساعد هذا الدعم في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك استمراراً لالتزام الدولة الطويل تجاه الشعب اليمني.

وفي هذا الصدد، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي:

«قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني».

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