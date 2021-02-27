بايدن للملك سلمان: ملتزمون بالدفاع عن أمن السعودية

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «التزام أمريكا بالدفاع عن أمن السعودية».

واتفقا على العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأكد بايدن خلال الاتصال التزام الولايات المتحدة الدفاع عن أمن السعودية، وأبلغ الملك سلمان أنه سيعمل على تقوية العلاقات الأمريكية - السعودية.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية، أن بايدن والعاهل السعودي بحثا «التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعات متحالفة مع إيران».

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أكد أن الاتصال الهاتفي مع الملك سلمان كان جيداً. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا الطبيعة التاريخية للعلاقة، واتفقا على العمل معاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

عمق العلاقات

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين أكد لبايدن عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما، ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأضافت أن العاهل السعودي أكد حرص السعودية على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن للشعب اليمني. وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، عدداً من القضايا المشتركة. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، واستعرضا أوجه التعاون في شأن التحديات الإقليمية والدولية.

تدمير صاروخ

في الأثناء، ذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيّار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة (خميس مشيط)».

وقال العميد المالكي، إن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

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