البحرين أول دولة بالعالم تقر لقاح «جونسون آند جونسون»

المصدر: (دبي- البيان، عواصم - وكالات)

قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين أمس، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح شركة جونسون آند جونسون، والذي يمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك، وشددت سلطنة عمان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنها من أوائل الدول التي تسلمت لقاحات كورونا، فيما تواصل دول عربية أخرى تسلّم أو طلب شحنات من اللقاح.

وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، أربعة أنواع من اللقاحات هي لقاح فايزر/‏‏‏بيونتيك ولقاح شركة سينوفارم الصينية ولقاح أكسفورد/‏‏‏أسترا زينيكا ولقاح سبوتنيك في الروسي. وقالت الهيئة إن اللقاح سيكون للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات من مرض (كوفيد19) ومنها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت رئيسة الهيئة مريم الجلاهمة إن البلاد أجرت دراسة متعمقة على كل الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت نتائج التجارب السريرية التي أجريت.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أمس إن لقاح جونسون آند جونسون آمن فيما يبدو وفعال في التجارب لتمهد الطريق للموافقة على استخدامه الطارئ في الولايات المتحدة ربما خلال أيام.

وفي سلطنة عمان، أكد زير الصحة د.أحمد بن محمد السعيدي، أمس، أن السلطنة لن تستخدم أي لقاح ما لم تتأكد من سلامته ومأمونيته. وقال، في مؤتمر صحافي: إن هناك شحاً في اللقاحات على المستوى العالمي والسلطنة من أوائل الدول، التي أخذت اللقاح من بين 30 دولة.

وأشار إلى أن العديد ممن وُضِعوا في الحجر المؤسسي يتهربون من التقيد بالإجراءات الصحية. وقال السعيدي: «عندما نناشد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ فإن ذلك بسبب مرارة وصعوبة ما يواجهه أبناؤكم العاملون الصحيون خصوصاً في العنايات المركزة».

وفي الأردن قال مدير التطعيم في وزارة الصحة كامل أبو السل: إن 30 ألف جرعة لقاح لفيروس «كورونا» ستصل البلاد قريباً. وأكد لموقع «الوكيل الإخباري» أنه سيتم الثلاثاء المقبل توزيع اللقاح على 29 مركزاً صحياً في جميع أنحاء المملكة ومن بعدها سيتم البدء بإعطائه للمواطنين، وبيّن أن اللقاح سيعطى إلى 4 آلاف شخص يومياً، ونوه أبو السل بأن وصول اللقاح يكون بشكل أسبوعي وبكميات متفاوتة.



خطة أولويات

واعتمدت هيئة الدواء المصرية اللقاح الروسي «سبوتنيك-V»، وتم إصدار تصريح الاستخدام الطارئ بعد الدراسات في الأشهر السابقة، وبناء على دراسة المستحضر من قبل هيئة الدواء.

وأكدت الشركة المصرية المستوردة للقاح، نجاح الاتفاق مع الجانب الروسي على وضع مصر في خطة الأولويات، وجار الاتفاق على توفير العدد المناسب من اللقاحات والتي قدرت بـ 10 ملايين جرعة مبدئياً، لتكون تحت تصرف الجهات المسؤولة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن برنامج التطعيم، بلقاح «سبوتنيكV»، والذي سينطلق الأسبوع المقبل. وقال وزير الصحة السوري د.حسن الغباش، أمس، إن الوزارة ستبدأ إعطاء اللقاح للكوادر الصحية، اعتباراً من الأسبوع المقبل في مختلف المحافظات. وفي مؤتمر صحافي أوضح الغباش أنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح «من دولة صديقة»، سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي.

في العراق، أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وصول أول وجبة من اللقاح، السبت المقبل. ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن التميمي قوله، إن «الوزارة أنجزت الإجراءات الخاصة بوصول اللقاح المهدى من الصين، حيث إن شحنة اللقاحات ستصل في الأول من مارس المقبل، وسيتم بعدها توزيع اللقاح بحسب الفئات المشمولة».

وأكمل أن «هذه الوجبة الأولى وستتبعها وجبات أخرى»، لافتاً إلى أن «الوزارة متواصلة بالوقت ذاته مع الصحة العالمية حول وصول اللقاح ضمن مرفق كوفاكس، الذي سيُعلن مواعيد وصول اللقاحات في يوم واحد للدول المنضوية التي هي 190 دولة».



200 ألف

واستلمت الجزائر 200 ألف جرعة لقاح «سينوفارم» الصيني في مطار بوفاريك العسكري في البليدة شمالي الجزائر العاصمة مقدمة من الصين، وذلك بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، والسفير الصيني لدى الجزائر لي ليانهي.

وتعتبر هذه الشحنة الأكبر التي تستلمها الجزائر بعد شحنتي 50 ألف جرعة من «سوبتنيك V»، وشحنة أخرى من 50 ألف جرعة من «أسترازينيكا».

ومن المنتظر استلام شحنة أخرى في إطار برنامج الأمم المتحدة «كوفاكس» قبل نهاية الشهر الجاري.



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