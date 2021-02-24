عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية الكويت

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتقدم سموه، في مستهل اللقاء الذي عُقد في أبوظبي، بالتهنئة إلى الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير للبلاد، معرباً عن تمنياته لها بدوام التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك الإماراتية الكويتية في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة، وتشهد تطوراً مستمراً على مختلف الصُّعد، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وأشاد سموه بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت الشقيقة التي شكلت نموذجاً بارزاً للتطور والريادة على مختلف الصُّعد، كما أشاد سموه بدور الكويت الرائد والمهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً للشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت والوفد المرافق.

حضرت اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز