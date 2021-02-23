الكويت: تدريبات في جزيرة فيلكا

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، ستنفذ تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية اليوم الثلاثاء في جزيرة فيلكا، والتي تبعد 20 كيلومتراً من سواحل الكويت.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إنّ التدريبات ستستمر حتى الخميس المقبل وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء. وحذّرت الوزارة، رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة أنّ الدوريات البحرية ستمنع كل من يحاول الاقترابv حفاظاً على سلامة الجميع.

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