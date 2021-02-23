محادثات سعودية عراقية حول الاستقرار الإقليمي

المصدر: الرياض، بغداد - وكالات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة.

وقال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن حسين التقى الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث العلاقات الثنائية وسُبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي.

وناقش اللقاء «الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة»، كما شدد على ضرورة التوافق على رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركية، وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة.

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