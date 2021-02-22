تدمير تعزيزات حوثية في طريقها إلى مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

ذكرت مصادر عسكرية، أنّ مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها لجبهات مأرب، إذ حشدت مقاتلين وأرسلت تعزيزات لدعم جبهات القتال في مأرب، وذلك بعد فشل هجمات عنيفة تشنها للتقدم نحو المحافظة منذ نحو أسبوعين، كلفتها خسائر بشرية ومادية كبيرة. ووفق المصادر، فإنّ تعزيزات للميليشيا قدمت عبر طريق خولان بني ضبيان، إلّا أنّ القوات المشتركة تصدت لهذه الحشود، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات على هذه التعزيزات ودمرتها بالكامل.

في الأثناء، دان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الهجوم الحوثي على حي سكني في تعز والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة. وطالب غريفيث بالتحقيق في الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، مشيراً إلى أنّ الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وأضاف: «أدين الهجوم على منطقة سكنية، يستحق أطفال اليمن العيش بسلام، الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، يجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها».

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