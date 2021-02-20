الكويت تقرر منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر وسط إجراءات لمكافحة فيروس كورونا مع استمرار دخول المواطنين الكويتيين مع خضوعهم لحجر مؤسسي ومنزلي بواقع أسبوع لكل منهما.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعر آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي . pic.twitter.com/lI8UOxaorl — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 20, 2021

وقالت الإدارة على حسابها في تويتر "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي".

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