الكويت تقرر منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

قررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر وسط إجراءات لمكافحة فيروس كورونا مع استمرار دخول المواطنين الكويتيين مع خضوعهم لحجر مؤسسي ومنزلي بواقع أسبوع لكل منهما.

 

وقالت الإدارة على حسابها في تويتر "بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى اشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي".

 

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