الكويت: لن نسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية ما لم يكن لديه حجز فندقي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية مالم يكن لديه حجز فندقي.

وفي وقت سابق أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد المقبل بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا وفق صحف كويتية.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي اليوم الجمعة بأن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوم على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر». أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي. وقال البيان بأنه يستثنى من الحجز المؤسسي «المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية»على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم . وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر».

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