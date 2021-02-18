التحالف يدمر «مسيّرة» حوثية باتجاه السعودية

المصدر: (الرياض - وام)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوب المملكة. وأوضح المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

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