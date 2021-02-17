«التحالف» يدمر «مفخخة» حوثية استهدفت مطار أبها

المصدر: (الرياض - وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي الدولي.وقال التحالف إن «التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين من تخطيط قادة الحرس الثوري لإيران في صنعاء». وأكدت تقارير إعلامية أن الحركة في مطار أبها طبيعية، وأن بعض الشظايا تناثرت خارج حدود المطار.

وكان التحالف أعلن، أول من أمس، اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة لميليشيا الحوثي أطلقت باتجاه السعودية.

وقال الناطق باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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