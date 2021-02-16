الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الأمين العام خلال الاجتماع على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وعبر الأمين العام عن تثمينه للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال، لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

كما أكد الدكتور الحجرف، حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

شارك في الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ـ الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والأستاذ مدخل الهذلي ـ مبعوث معالي الأمين العام إلى الجمهورية اليمنية، والأستاذ سرحان المنيخر ـ رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية.

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